Сегодня кокаин мой худший кошмар. Дрю Бэрримор рассказала о наркотической зависимости в детском возрасте

Дрю Бэрримор: «Я пью алкоголь, мне нравится моя жизнь и дурачиться иногда»

43-летняя актриса Дрю Бэрримор в телешоу Net Macdonald Has Show на Netflix рассказала о злоупотреблении наркотиками в детском возрасте и борьбе с зависимостью.

Ведущий спросил у Бэрримор, которая начала страдать от зависимости в 12-летнем возрасте, скучает ли они за кокаином, передает People. "Нет. О Боже. Это было очень давно, но нет. Ничто не вызвало бы у меня большую паническую атаку и ничто не кажется большим кошмаром", - сказала актриса.

Она добавила, что никогда не употребляла галюциногенные препараты, добавив: "Это похоже на то, что вам в лицо часами выливают ведра воды".

Фото: ЕРА

При этом Бэрримор отметила, что хотя преодолела зависимость от наркотиков, сейчас ее образ жизн нельзя назвать слишком строгим. "Я пью алкоголь, мне нравится моя жизнь и дурачиться иногда, - объяснила она. - Я не борец за трезвость, но [кокаин] прямо сейчас кажется мне худшим кошмаром".

"Вы знаете, что восхитительно? Я вышла из этого д***ма примерно в 14. В кризисе, будучи в черных списках, без семьи. Сделала это. А потом попала в цикл собственного родительства", - вспоминает она.

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