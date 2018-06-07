Сдержала слово. Королева Елизавета II подарила на свадьбу принцу Гарри и Меган Маркл особняк

Королева Великобритании Елизавета II подарила своему внуку принцу Гарри и его новоиспеченной супруге Меган Маркл особняк в графстве Норфолк. Об этом сообщает Express.

Ранее мы уже писали, что Ее Величество может подарить молодоженам такой щедрый подарок как Йорк-коттедж, расположенный на территории Сандрингемского дворца – частной усадьбы Виндзорской династии. И королева действительно сделала это, несмотря на то, что Гарри и Меган просили своих гостей вместо свадебных подарков жертвовать деньги на благотворительность.

Особняк, который теперь принадлежит принцу Гарри и Меган Маркл, был построен в XIX веке королем Эдуардом VII. Затем поместьем владели Георг V и отец королевы Елизаветы II Георг VI, от которого она и унаследовала дворец.

Публикация от Marc Rolph (@marcrolph) 3 Июн 2018 в 9:03 PDT

Новый дом принца Гарри и Меган Маркл находитcя примерно в ста километрах от Кенсингтонского Дворца, где пара живет сейчас. Площадь поместья Сандрингем составляет восемь тысяч га, включая огромный парк на 240 га и сад на 24 га.

Отметим, что Елизавета II не впервые дарит своим родственникам недвижимость. Ранее она подарила своему сыну принцу Эндрю поместье Саннингхилл-Парк, принцу Чарльзу – поместье Биркхолл, а принцу Уильям и Кейт Миддлтон – резиденцию Анмер Холл в графстве Норфолк.

Публикация от Kateryna Thomas (@kateryna_thomas) 4 Май 2018 в 2:36 PDT

Публикация от Scott Andrews (@thebirch_boys) 3 Июн 2018 в 8:52 PDT

Напомним, свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл состоялась 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

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