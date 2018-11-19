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Счастливый дедушка. Опубликовано трогательное фото принца Чарльз и принца Луи

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Принц Чарльз и принц Луи.
Фото: The Sunday Times

Принц Чарльз и принц Луи.

В день 70-летия принца Чарльза его семейный фотоальбом пополнился трогательной фотосессией, на которой он запечатлен в окружении сыновей, невесток и внуков.

Издание Sunday Times опубликовало несколько фотографий, сделанных королевским фотографом, для королевского семейного альбома. На них принц Чарльз запечатлен в кругу семьи. Особенное внимание привлекает фотография, на которой принц Уэльский забавляется со своим младшим полугодовалым внуком Луи.

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OUT TODAY: exclusive photographs of ‘Grandpa Wales’, captured by royal photographer @chrisjacksongetty

Допис, поширений The Sunday Times Magazine (@thestmagazine)

 

 

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