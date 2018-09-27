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Самая банальная причина. Принц Уильям рассказал, почему Кейт Миддлтон ему завидует

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Принц Уильям сможет выспаться, а Кейт Миддлтон - нет

Принц Уильям сможет выспаться, а Кейт Миддлтон - нет

Принц Уильям, который в понедельник отправился в официальный тур по странам Африки, признался, что его жена Кейт Миддлтон сейчас ему очень завидует.

С 24 по 30 сентября герцог Кембриджский посетит три африканские страны – Намибию, Танзанию и Кению. Там принц проведет конференции против незаконной торговли дикими животными и встретится с представителями местных благотворительных организаций. Об этом пишет Harper’s Bazaar.

Во время одной из таких встреч в Виндхуке принц Уильям упомянул о своей супруге Кейт Миддлтон:

“Я очень рад, что впервые посетил Намибию. И мне очень жаль, что моя жена Кэтрин не смогла присоединиться ко мне”, – сказал Уильям, – “Она сейчас сильно мне завидует, поскольку у меня будет несколько спокойных ночей, когда я смогу выспаться вдали от наших замечательных детей”.

© EPA

Таким образом внук королевы Елизаветы II намекнул на то, что жизнь с тремя детьми, младшему из которых всего пять месяцев – это нелегко, даже если ты член королевской семьи.

Тем временем Кейт Миддлтон не собирается долго засиживаться дома и уже возвращается к исполнению своих королевских обязанностей после рождения третьего ребенка.

2 октября герцогиня Кембриджская посетит Лесную школу и Сад дикой природы в парке Paddington Recreation Ground, а 25 октября они с принцем Уильямом пойдут на торжественный ужин в Букингемском дворце в честь 70-летия принца Чарльза.

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