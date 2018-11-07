С женой и папой. Майкл Дуглас пришел на вручение звезды на Аллее славы всей семьей

Известный американский киноактер Майкл Дуглас получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде.
На торжественной церемонии 74-летний Дуглас появился со своей семьей - супругой Кэтрин Зета-Джонс, старшим сыном Кэмероном и отцом Кирком Дугласом, которому в декабре исполнится 102 года.
Именную звезду на Аллее славы актер получил накануне большого юбилея – 50-летия карьеры в Голливуде.
«Это большая честь для меня. Я не молодею и хочу отметить это достижение вместе со своей семьей», - заявил Дуглас на церемонии.
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Напомним, ранее британская актриса Кэтрин Зета-Джонс опубликовала на своей странице в Instagram фото, сделанное 20 лет назад во время первой встречи с супругом Майклом Дугласом.
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Meeting my husband for the first time at the Deauville Film Festival. Can’t remember what he was talking about????
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