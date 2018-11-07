На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

С женой и папой. Майкл Дуглас пришел на вручение звезды на Аллее славы всей семьей

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Майкл Дуглас пришел на открытие именной звезды вместе со своей семьей
© Getty Images

Майкл Дуглас пришел на открытие именной звезды вместе со своей семьей

Известный американский киноактер Майкл Дуглас получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде.

На торжественной церемонии 74-летний Дуглас появился со своей семьей - супругой Кэтрин Зета-Джонс, старшим сыном Кэмероном и отцом Кирком Дугласом, которому в декабре исполнится 102 года.

Именную звезду на Аллее славы актер получил накануне большого юбилея – 50-летия карьеры в Голливуде.

«Это большая честь для меня. Я не молодею и хочу отметить это достижение вместе со своей семьей», - заявил Дуглас на церемонии.

Напомним, ранее британская актриса Кэтрин Зета-Джонс опубликовала на своей странице в Instagram фото, сделанное 20 лет назад во время первой встречи с супругом Майклом Дугласом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Meeting my husband for the first time at the Deauville Film Festival. Can’t remember what he was talking about????

Публикация от Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones)

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове