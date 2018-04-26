С видом на Манхэттен. Хайди Клум приобрела роскошный пентхаус за пять миллионов долларов

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум приобрела новое жилье в известном нью-йоркском районе Сохо. Пентхаус с видом на Манхэттен обошелся знаменитости в 5,1 миллиона долларов.

В новых апартаментах 44-летней модели разместились три спальни и три ванных комнаты. В квартире площадью 445 квадратных метров уложен полированный паркетный пол, а огромные окна обеспечивают пространству достаточно естественного света.

В интерьере пентхауса доминирует светлый, минималистичный стиль. Апартаменты обставлены белой мебелью и элегантным декором.

Помимо апартаментов в Нью-Йорке, Хайди Клум также владеет особняком в фешенебельном районе Бэль-Эйр на окраине Лос-Анджелеса. Его модель приобрела за 10 миллионов долларов.

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