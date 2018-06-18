С видом на горы и океан. Как выглядит роскошный особняк Синди Кроуфорд за $45 млн

Супермодель Синди Кроуфорд продала свой роскошный особняк в Малибу за 45 млн долларов спустя два года после того, как он впервые был выставлен на продажу.

52-летняя легенда модельной индустрии приобрела дом в 2015 году за 50,5 млн долларов и провела полную реновацию, стоимость которой не разглашается. Особняк имеет четыре спальни, шесть ванных комнат, бассейн, спа, теннисный корт и вид на горы и Тихий океан, сообщает Trulia.

Изначально дом легендарной супермодели был выставлен на продажу за 60 млн долларов, однако спустя два года так и не нашел своего покупателя, в результате чего Кроуфорд снизила цену. Имя покупателя не разглашается, однако известно, что сделка состоялась несколькими неделями ранее.

Отметим, помимо особняка в Малибу, у семьи Кроуфорд есть дом на берегу озера в Онтарио, мексиканская вилла по соседству с Джорджем и Амаль Клуни и апартаменты в Верхнем Ист-Сайде в Манхэттене.

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