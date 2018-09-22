С детьми и мужем. Сальма Хайек показала семейное фото

Голливудская актриса Сальма Хайек поделилась с поклонниками снимком из семейного архива.

На новом кадре, опубликованном в Instagram, 52-летняя Хайек позирует с супругом, французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино и детьми – общим ребенком пары, дочерью Валентиной и детьми Пино от прошлого брака.

«Они так быстро растут», - подписала фото звезда.

Семейный снимок был размещен в Instagram Хайек накануне дня рождения дочери Валентины. Звездная мама также опубликовала короткое видео, в котором дочь делает ей стрижку.

«С Днем рождения, Валентина! Ты потрясающая. Спасибо за то, что сделала мне стрижку. Я люблю тебя больше, чем саму себя», - написала актриса в подписи к ролику.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek) 21 Сен 2018 в 8:29 PDT

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook