С детьми и мужем. Сальма Хайек показала семейное фото

Голливудская актриса Сальма Хайек поделилась с поклонниками снимком из семейного архива.
На новом кадре, опубликованном в Instagram, 52-летняя Хайек позирует с супругом, французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино и детьми – общим ребенком пары, дочерью Валентиной и детьми Пино от прошлого брака.
«Они так быстро растут», - подписала фото звезда.
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Семейный снимок был размещен в Instagram Хайек накануне дня рождения дочери Валентины. Звездная мама также опубликовала короткое видео, в котором дочь делает ей стрижку.
«С Днем рождения, Валентина! Ты потрясающая. Спасибо за то, что сделала мне стрижку. Я люблю тебя больше, чем саму себя», - написала актриса в подписи к ролику.
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