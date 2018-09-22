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С детьми и мужем. Сальма Хайек показала семейное фото

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Хайек опубликовала редкое семейное фото
© Instagram

Хайек опубликовала редкое семейное фото

Голливудская актриса Сальма Хайек поделилась с поклонниками снимком из семейного архива.

На новом кадре, опубликованном в Instagram, 52-летняя Хайек позирует с супругом, французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино и детьми – общим ребенком пары, дочерью Валентиной и детьми Пино от прошлого брака.

«Они так быстро растут», - подписала фото звезда.

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They grow so fast. Crecen tan rápido. #tbt

Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Семейный снимок был размещен в Instagram Хайек накануне дня рождения дочери Валентины. Звездная мама также опубликовала короткое видео, в котором дочь делает ей стрижку.

«С Днем рождения, Валентина! Ты потрясающая. Спасибо за то, что сделала мне стрижку. Я люблю тебя больше, чем саму себя», - написала актриса в подписи к ролику.

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Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

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