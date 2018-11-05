С чего бы это? Принц Уильям и Кейт отклонили приглашение принца Чарльза провести каникулы вместе

Герцог и герцогиня Кэмбриджские отклонили приглашение провести время вместе с принцем Чарльзом в замке Мей, удаленной резиденции королевы-матери в Кейтнессе, Шотландия.
А вот принц Гарри и Меган Маркл согласились провести неделю вместе с принцем Уэльским.
Причина, по которой принцу Уильям и Кейт Миддлтон отклонили приглашение неизвестна.
Не смотря на отказ старшего сына, Чарльз назвал неделю в компании принца Гарри и Меган счастливыми. Он сказал друзьям, что был очень доволен, что они подтвердили, что присоединяться к нему в Шотландии.
Сообщается, что члены королевской семьи будут гулять по побережью и наблюдали за птицами.
Доверенное лицо издания Express, близкое к королевской семье отметило: «Будет справедливым сказать, что Меган удалось сблизить принца Чарльза и принца Гарри. И Чарльз очень доволен своей невесткой».
Камилла, герцогиня Корнуэльская, не будет присутствовать на семейных каникулах. Она отправилась провести время со своими собственными детьми и внуками.
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