С бассейном и кинотеатром. Мадонна продает роскошный особняк в Беверли-Хиллз

Известная американская певица, королева поп-музыки Мадонна продает свой дом в Беверли-Хиллз. За поместье артистка хочет выручить 35 миллионов долларов, пишет Observer.

В особняке, который выполнен в стиле французского загородного поместья, Мадонна жила с 2003 по 2013 год. 15 лет назад дом обошелся певице в 12 миллионов долларов.

Роскошный особняк площадью свыше тысячу квадратных метров расположен на живописной территории в 4,5 тысяч квадратных метров. Места на бывшем участке Мадонны более чем достаточно, чем и обоснована его впечатляющая цена.

© The Agency

В доме имеется девять спален, десять ванных комнат, просторная гостиная с потолочными балками и щедро наполненным баром, еще одна гостиная с библиотекой, несколько гардеробных, две дизайнерские кухни с мраморными столешницами, домашний кинотеатр на 15 мест и прекрасный фитнес-зал. Также на территории особняка есть спа с джакузи и бассейн.

В бывшем доме Мадонны дизайнеры уделили много внимания деталям: здесь можно найти оригинальную мебель, необычные люстры, камин и другие стильные предметы интерьера.

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