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Рулит этим делом. Дженнифер Лопес заставила бойфренда снизить сумму алиментов бывшей жене в 10 раз

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Лопес считает, что бойфренду нужно уменьшить сумму алиментов бывшей жене
© Getty Images

Лопес считает, что бойфренду нужно уменьшить сумму алиментов бывшей жене

Американская певица Дженнифер Лопес вмешалась в судебное разбирательство своего бойфренда, бейсболиста Алекса Родригеса по вопросу об уплате алиментов.

Как сообщает Fox News, в настоящее время спортсмен пытается урегулировать вопрос о финансовой поддержке своих дочерей, 13-летней Наташи и 10-летней Эллы от бывшей жены Синтии Скертис.

По данным личных инсайдеров телеканала, Лопес принимает в судебном разбирательстве активное участие. В частности, она вместе с возлюбленным посещает встречи с адвокатами, а также запрещает ему находиться в одной комнате с экс-супругой во время переговоров, настаивая, чтобы они проходили исключительно с представителями обоих сторон.

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Кроме того, источники сообщают, что именно Лопес заставила бойфренда пересмотреть сумму алиментов и отстоять свои права в суде. Так, певица порекомендовала Родригесу выплачивать экс-жене на детей $10 тысяч в месяц вместо $100 тысяч, которые спортсмен исправно платил с момента развода.

«Дженнифер рулит этим делом», - добавил инсайдер.

На прошлой неделе ситуацию прокомментировала сама Синтия Скертис, выразив удивление поведением экс-супруга:

«Все, что я могу сказать это то, что произошли определенные перемены и я не знаю, с чем это связано. С момента нашего развода Алекс встречался с замечательными женщинами, у многих из которых были отличные отношения с нашими детьми. Мы с Алексом всегда стремились к созданию стабильных и комфортных условий для наших дочерей, и ранее в этом никогда не было проблемы. До недавних пор», - заявила она, намекнув на влияние Лопес на ситуацию.

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