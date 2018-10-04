Кейт Хадсон родила девочку и сообщила ее имя

Американская актриса Кейт Хадсон родила третьего ребенка и на этот раз это девочка.

Позавчера, 2 октября, Кейт Хадсон родила девочку, но сообщила об этой радостной вести только сегодня на своей официальной страничке в инстаграм. Она опубликовала известие на трех красивых слайдах, подписав их "Она здесь". На слайдах указала дату – 2 октября, сообщила имя – Rani Rose Hudson Fujikawa и объяснила, почему долгожданная дочь получила такое имя:

«Мы решили назвать дочку Rani (произносить как Рони) в честь ее дедушки, Рона Фуджикавы. Рон был особенным человеком и нам будет его очень не хватать. Носить имя Рона – большая честь».

Посмотреть эту публикацию в Instagram She’s here ???? Публикация от Kate Hudson (@katehudson) 3 Окт 2018 в 1:28 PDT

Это первый ребенок 39-летней Кейт Хадсон и ее друга Дэнни Фуджикавы. Кейт растит двух сыновей 7-летнего Бингема Хоула Беллами (отец Мэтью Беллами, фронтмен группы Muse) и 14-летнего Райдера Робинсона (отец рок-музыкант Крис Робинсон).

Читайте также:

Голливудская актриса Кейт Хадсон примерила стиль ретро в элегантной фотосессии

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.