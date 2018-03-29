Рики Мартин рассказал о знакомстве с мужем и о том, почему долго скрывал свою нетрадиционную ориентацию

Известный пуэрто-риканский музыкант и актер Рики Мартин дал откровенное интервью о личной жизни.

В январе этого года звезда Американской истории преступлений Рики Мартин официально расписался со своим бойфрендом, художником Джваном Йосефом. В интервью журналу Attitude певец рассказал о том, почему долгие годы боялся признаться в нетрадиционной сексуальной ориентации и о гнетущей атмосфере гомофомии, которую он ощутил.

Свой каминг-аут музыкант совершил в 2010 году, после длительных спекуляций в отношении своей личной жизни.

© Tony Duran/Attitude

"Долгое время я был закрытым геем, который заставлял своих партнеров прятаться. У меня были отношения и с мужчинами, которые скрывали свою ориентацию, и с теми, кто не скрывал, но из-за меня вынужден был вести затворническую жизнь", – рассказывает исполнитель бессмертного хита Livin’ la Vida Loca.

О том, почему Рики Мартин столько лет избегал разговоров о своей ориентации, музыкант ответил так:

"Я был полностью подчинен своей карьере. Я боялся открывать двери для новых отношений, и я говорю не только о романтических отношениях, а о любых. Я боялся общаться с людьми, потому что не хотел, чтобы люди слишком много обо мне узнали. Я отказывался от сотрудничества с замечательными продюсерами и великими режиссерами, потому что опасался, что если я проведу с ними больше двух часов, они узнают о моей природе. Я потратил столько энергии, скрывая свою сексуальную ориентацию", – делится Мартин.

© Tony Duran/Attitude

Также в рамках интервью Рики Мартин рассказал, как познакомился со своим мужем Джваном Йосефом.

"Я списался с ним онлайн, и мы общались так полгода, просто отправляя друг другу сообщения о жизни и разных проблемах. Ничего о сексе, ничего сексуального. Но когда я впервые увидел его, я перестал дышать. Эмоции нарастали в течение шести месяцев, это было такое романтичное время. Во время первой встречи я сказал: "Я женюсь на этом парне". И, видимо, он подумал точно так же, только сказал мне это позже", – признался музыкант.

Сейчас 46-летний Рики Мартин вместе с супругом воспитывает двоих сыновей-близнецов Маттео и Валентино, рожденных в 2008 году суррогатной матерью.

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