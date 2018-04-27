Расследование британских журналистов выяснило возможное имя третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Журналисты считают, что мальчика могут назвать Альберт

Британские журналисты из издания Daily Star провели расследование и выяснили, каким может быть имя третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма, который родился 23 апреля.

Издание утверждает, что долгожданное имя второго сына Уильяма и Кейт "случайно раскрыл" Букингемский дворец.

Как пояснили журналисты, при попытке набрать в поисковой строке www.royal.uk/prince-albert им выдает ответ: "Доступ запрещен". Если же вводятся другие имена (например, принц Александр или Артур), появляется ответ: "Страница не найдена".

В связи с этим издание сделало вывод, что страница зарезервирована для нового члена королевской семьи с именем Альберт.

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