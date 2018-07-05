Прогулка по Лиссабону. 53-летняя Моника Беллуччи снялась в новой фотосессии

Известная итальянская киноактриса Моника Беллуччи снялась в новой фотосессии для кавер-стори французского Elle.

53-летняя актриса украсила обложку июльского номера глянца, а также снялась в новой фотосессии, автором которой выступил молодой лондонский фешн-фотограф Миро Вульф.

Публикация от Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel) 3 Июл 2018 в 8:07 PDT

Фотоистория, съемки которой проходили в Лиссабоне, была посвящена летним путешествиям и главным трендам сезона. Так, Беллуччи позировала на улицах португальской столицы в макси-платьях, кардиганах, блузах и ветровках от таких люксовых марок, как Valentino, Isabel Marant, Alberta Ferretti и Gucci.

Помимо новых фото, на страницах свежего номера французского глянца появилось интервью, в котором актриса ответила на вопрос, который ей задают наиболее часто в последние годы – о возрасте.

«Современные женщины научились уважать себя. Они научились видеть красоту по-другому. После 50 я тоже научилась видеть ту женственность, которую не замечала раньше – женственность, пришедшую ко мне с возрастом. Я бы назвала эту женственность мудростью», - отметила звезда.

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