Принцессы тоже люди. Кейт Миддлтон дважды надела платье цвета морской волны

Кейт, Герцогиня Кэмбриджская, вместе с принцем Уильямом посетила церемония награждения Tusk Conservation Awards, которая состоялась в Уайтхолле в Лондоне.

Как сообщает Express, Кейт Миддлтон составила компанию принцу Уильяму, который обязан присутствовать на награждении выдающихся людей за вклад в проведение природоохранных работ в Африке.

На красную дорожку церемонии Кейт выбрала платье в пол цвета морской волны британского бренда Jenny Packham. На принце Уильяме был смокинг. Оба наряда украшал мак – символ Дня памяти павших, который Великобритания отмечает 11 ноября.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на церемонии Tusk Conservation Awards 2018. Фото: Getty Images

Как оказалось, Кейт уже не первый раз появляется в этом платье. Она надевала его в 2012 году на гала-вечер Our Greatest Team Rises gala. Это было еще до рождения принца Джорджа, первого из трех детей.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон на гала-вечере Our Greatest Team Rises gala. Фото: ЕРА

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