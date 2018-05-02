Принцессе Шарлотте - три. Самые милые образы дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон

2 мая исполняется три года дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон, первой внучке принца Уэльского Чарльза и пятой правнучке королевы Елизаветы II, принцессе Шарлотте. Британцы в восторге от маленькой Шарлотты, называют в честь нее заведения и обсуждают каждое ее появление с родителями на публике.

Шарлотта Элизабет Диана Кембриджская - четвертая в очереди на престол - появилась на свет в госпитале Святой Марии 2 мая 2015 года.

Крещение новорожденной принцессы состоялось 5 июля 2015 года в церкви Святой Марии Магдалины в поместье Сандрингем, а ее крестными стали кузены и близкие друзья Кейт и Уильяма.

В январе 2018 года Шарлотта пошла в детский сад, который находится в Лондоне, недалеко от Кенсингтонского дворца. Она очень любит посещать уроки танцев, а также учит испанский вместе со своей няней.

НВ STYLE собрал самые милые образы маленькой именинницы Шарлотты:

Фото: ЕРА

Фото: Annie Leibovitz

Фото: The Duchess of Cambridge

Публикация от Kate Middleton???? (@hrh_duchesscatherinecambridge) 2 Май 2018 в 4:14 PDT

Фото: ЕРА

Фото: ЕРА

Фото: ЕРА

Фото: ЕРА

Фото: The Duchess of Cambridge

Фото: ЕРА

Фото: ЕРА

Фото: The Duchess of Cambridge

Публикация от Evening Standard (@evening.standard) 2 Май 2018 в 4:09 PDT

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