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Принцесса Шарлотта станет подружкой невесты на свадьбе Гарри и Меган Маркл

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Принцесса Шарлотта
Фото: The Duchess of Cambridge

Принцесса Шарлотта

У американской актрисы Меган Маркл будет шесть подружек невесты на ее свадьбе с принцем Гарри в субботу, 19 мая. Одной из них станет 3-летняя принцесса Шарлотта, дочь герцога и герцогини Кембриджских.

Самой младшей из шести подружек невесты и четырех мальчишек из детей, выбранных Гарри и Меган, - два года, самому взрослому - семь, сообщил Кенсингтонский дворец.

Вместе с принцессой Шарлоттой подружками невесты станут две крестницы принца Гарри – 3-летняя Флоренс ван Катсем и 2-летняя Зали Уоррен, и две крестницы Маркл. Также подружкой станет дочь подруги Меган, известного канадского стилиста Джессики Малруни – 4-летняя Айви Малруни.

Мальчиками-пажами будут 4-летний принц Джордж, старший ребенок герцога и герцогини Кембриджских, крестник Гарри Джаспер Дайер и братья Айви Малруни - 7-летние близнецы Брайан и Джон.

 

 

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