Лучший день моей жизни. Принцесса Евгения опубликовала снимок со свадьбы

Принцесса Йоркская Евгения опубликовала в своем Instagram снимок со своей свадьбы с Джеком Бруксбэнком, которая состоялась полтора месяца назад.
28-летняя принцесса опубликовала ранее неизданное фото, на котором стоит вместе с мужем во дворце. "Возвращаясь в самый лучший день моей жизни", - подписала она снимок.
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На данный момент фото Евгении и Джека набрало более 150 тыс. лайков и множество восторженных отзывов поклонников. «Вы на самом деле были самой красивой невестой», «Захватывающая дух элегантность», «Одно из лучших платьев, которые мне довелось видеть», «Прекрасная пара», - пишут пользователи из разных стран мира.
Около месяца назад Евгения уже публиковала снимок со свадьбы. На нем она и Джек изображены в кругу нарядных детей. «Джек и я хотим поблагодарить всех, кто помог сделать наш день таким особенным», - писала она.
Напомним, свадьба принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка состоялась 12 октября. Торжественное бракосочетание состоялось в часовне Святого Георгия в Виндзорском дворце. Кроме многочисленных членов Королевской семьи на церемонии присутствовало много селебрити, среди гостей были Наоми Кэмпбелл, Деми Мур, Кара Делевинь, Робби Вильямс с супругой и Стивен Фрай.
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