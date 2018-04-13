Принц Уильям случайно рассекретил пол их с Кейт Миддлтон третьего ребенка

Британский принц Уильям, в семье которого вот-вот ожидается пополнение, случайно проговорился о поле будущего младенца. Об этом пишет издание The Mirror.

Во время футбольного матча Sky Bet Championship между клубами Астон Вилла и Кардифф Сити, который проходил в Бирмингеме, принц Уильям посетил раздевалку своей любимой команды Астон Вилла и заявил, что хотел бы назвать своего ребенка в честь 22-летнего полузащитника этого клуба – Джека Грилиша.

Допис, поширений Aston Villa FC Fanpage (@astonvillacf) 11 Кві 2018 р. о 12:31 PDT

"Я буду настаивать на том, чтобы ребенка назвали Джек", – неосторожно обмолвился принц, а затем, немного замешкавшись, добавил: "Или Джеки".

СМИ тот час же предположили, что третьим ребенком герцога и герцогини Кембриджских будет мальчик.

Напомним, старшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон принцу Джорджу уже четыре года, а его младшей сестре Шарлотте – два.

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