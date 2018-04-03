Принц Гарри и Меган Маркл выбрали свадебного флориста

Британский принц Гарри и его невеста американская актриса Меган Маркл выбрали флориста для церемонии венчания и торжественного свадебного приема. Об этом сообщает Кенсингтонский дворец.
"Цветочной феей" самой ожидаемой свадьбы года станет Филиппа Крэддок, которую называют "королевой лондонских флористов", а среди ее клиентов – бренды премиум-класса Selfridges, Lancome, Fortnum & Mason и Alexander McQueen.
Цветы для свадебного букета принца Гарри и Меган Маркл будут собраны в садах Королевского поместья и Большого Виндзорского парка.
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"Там, где это возможно, Филиппа будет использовать сезонные цветы и растения, цветущие в мае. Это будут ветви бука, березы и граба, а также белые садовые розы, пионы и наперстянки", – сообщают представители Кенсингтонского дворца.
Prince Harry and Ms. Meghan Markle have chosen floral designer @philippacraddock to create the church flowers for their wedding???? The displays in St George's Chapel will feature foliage from The Crown Estate and Windsor Great Park, and will use seasonal plants including branches of beech, birch and hornbeam, as well as white garden roses, peonies and foxgloves. The designs will reflect the wild and natural landscapes from which many of the plants will be drawn. The Royal Parks will also supply pollinator-friendly plants from their wildflower meadows. These plants provide a great habitat for bees and help to sustain healthy and biodiverse ecosystems. ????PA
Стоит отметить, что цветы, которыми будут украшены залы, коридоры и столы Виндзорского замка, будут выставлены в горшках и других емкостях для растений, а затем возвращены в природу. Такое решение было принято с целью поддержания экосистемы и сохранения правильной среды обитания летающих насекомых, в частности пчел.
Интересно, что цветочный декор на свадьбе Гарри и Меган будет создавать не только команда флориста. Весенняя композиция из цветков бузины украсит многоярусный лимонный торт молодоженов.
Напомним, свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая.
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