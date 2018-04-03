Принц Гарри и Меган Маркл выбрали свадебного флориста

До свадьбы принца Гарри и Меган Маркл осталось чуть больше месяца

Британский принц Гарри и его невеста американская актриса Меган Маркл выбрали флориста для церемонии венчания и торжественного свадебного приема. Об этом сообщает Кенсингтонский дворец.

"Цветочной феей" самой ожидаемой свадьбы года станет Филиппа Крэддок, которую называют "королевой лондонских флористов", а среди ее клиентов – бренды премиум-класса Selfridges, Lancome, Fortnum & Mason и Alexander McQueen.

Цветы для свадебного букета принца Гарри и Меган Маркл будут собраны в садах Королевского поместья и Большого Виндзорского парка.

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"Там, где это возможно, Филиппа будет использовать сезонные цветы и растения, цветущие в мае. Это будут ветви бука, березы и граба, а также белые садовые розы, пионы и наперстянки", – сообщают представители Кенсингтонского дворца.

Стоит отметить, что цветы, которыми будут украшены залы, коридоры и столы Виндзорского замка, будут выставлены в горшках и других емкостях для растений, а затем возвращены в природу. Такое решение было принято с целью поддержания экосистемы и сохранения правильной среды обитания летающих насекомых, в частности пчел.

Допис, поширений Philippa Craddock (@philippacraddock) 16 Лют 2018 р. о 8:59 PST

Интересно, что цветочный декор на свадьбе Гарри и Меган будет создавать не только команда флориста. Весенняя композиция из цветков бузины украсит многоярусный лимонный торт молодоженов.

Напомним, свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая.

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