Светятся от счастья. Принц Гарри и Меган Маркл встретились с молодыми спортсменами и сыграли в нетбол

В понедельник, 24 сентября, принц Гарри и Меган Маркл посетили университет Лафборо в графстве Лестершир, где более 200 студентов обучаются профессии тренеров. Об этом пишет Harper's Bazaar.

Герцог и герцогиня Сассекские прибыли на церемонию Coach Core Awards и вручили молодым людям награды за спортивные достижения. Отметим, что программа Coach Core была учреждена Королевским фондом в 2012 году после Олимпийских игр. Инициатива помогает спортсменам в возрасте от 16 до 24 лет стать спортивными тренерами и направлена на мотивацию молодежи вести здоровый образ жизни.

Шесть лет назад инициаторами программы стали принцы Уильям и Гарри, а также Кейт Миддлтон. Теперь к этому доброму делу присоединилась и Меган Маркл.

В рамках мероприятия 34-летний принц Гарри и 37-летняя Меган Маркл пообщались со студентами и преподавателями университета, а также сыграли с ними в нетбол (разновидность баскетбола).

Для церемонии Coach Core Awards Меган Маркл выбрала асимметричную темно-синюю блузку Oscar de la Renta, черные брюки Altuzarra и лодочки в тон. Несмотря на высокие каблуки, герцогиня ловко подбрасывала и принимала мячи.

Поклонники Меган Маркл не смогли не заметить новую прическу герцогини. Супруга принца Гарри, которая обычно собирает волосы в аккуратный пучок, выровняла и распустила их. И этот образ ей очень идет.

Во время мероприятия принц Гарри и Меган Маркл выглядели счастливыми, влюбленными и даже немного смущенными. В момент, когда Меган сосредоточенно ловила мячи, в знак поддержки Гарри нежно погладил ее по спине, и она ответила мужу тем же.

