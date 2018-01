Принц Гарри и Меган Маркл впервые после новогодних праздников вышли в свет

Британский принц Гарри и его невеста Меган Маркл посетили лондонскую радиостанцию Reprezent.

Зимние праздники закончились, а значит представители британской королевской семьи должны возвращаться к своим непосредственным обязанностям. После новогоднего отдыха в Монако 33-летний принц Гарри и 36-летняя Меган Маркл приехали в Лондон и уже успели посетить одно из запланированных официальных мероприятий.

Гарри и Меган, которые объявили о своей помолвке в конце ноября 2017 года, посетили офис радиостанции Reprezent в Брикстоне (район в южной части Лондона). Принц и его возлюбленная пообщались с диджеями об общественной деятельности радиостанции и образовательных программах для молодежи, о том, как с помощью радио можно улучшить социальное взаимодействие.

Prince Harry and Ms. Meghan Markle arrive at POP Brixton to visit @ReprezentRadio ???? pic.twitter.com/NsxphnLDod