Принц Гарри и Меган Маркл отказались от свадебных подарков в пользу благотворительности

Британский принц Гарри и его невеста Меган Маркл попросили своих гостей вместо свадебных подарков пожертвовать деньги на благотворительность.

Выбор свадебного подарка – тяжелая задача, даже если этот подарок предназначен для среднестатистических молодоженов. Что уж говорить о свадебном сюрпризе для членов королевской семьи.

К счастью, принц Гарри и Меган Маркл избавили своих гостей от этих трудностей и призвали всех, кто хочет порадовать их в день бракосочетания, потратить деньги на пожертвования в благотворительные фонды. Это будет лучшим свадебным подарком для пары.

"Принц Гарри и Меган Маркл крайне благодарны за доброжелательность, проявленную к ним с момента их помолвки, и просят всех, кто пожелает отметить этот праздник, пожертвовать деньги на благотворительность вместо того, чтобы посылать свадебный подарок", – заявили на официальном Twitter-аккаунте Кенсингтонского дворца.

