Принц Гарри и Меган Маркл отказались от свадебных подарков в пользу благотворительности

Британский принц Гарри и его невеста Меган Маркл попросили своих гостей вместо свадебных подарков пожертвовать деньги на благотворительность.
Выбор свадебного подарка – тяжелая задача, даже если этот подарок предназначен для среднестатистических молодоженов. Что уж говорить о свадебном сюрпризе для членов королевской семьи.
К счастью, принц Гарри и Меган Маркл избавили своих гостей от этих трудностей и призвали всех, кто хочет порадовать их в день бракосочетания, потратить деньги на пожертвования в благотворительные фонды. Это будет лучшим свадебным подарком для пары.
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"Принц Гарри и Меган Маркл крайне благодарны за доброжелательность, проявленную к ним с момента их помолвки, и просят всех, кто пожелает отметить этот праздник, пожертвовать деньги на благотворительность вместо того, чтобы посылать свадебный подарок", – заявили на официальном Twitter-аккаунте Кенсингтонского дворца.
Prince Harry & Ms. Meghan Markle are incredibly grateful for the goodwill they have received since their engagement, & have asked that anyone who might wish to mark the occasion of their wedding considers giving to charity, instead of sending a gift. https://t.co/lzfrRmoeUv pic.twitter.com/nxrTZtIKBY— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 9 апреля 2018 г.
Будущие супруги сами выбрали благотворительные организации, которые хотели бы поддержать. Таких оказалось семь. Отмечается, что у принца Гарри и Меган Маркл нет никаких формальных связей с этими организациями. Выбранные фонды занимаются проблемами, которые близки влюбленной паре. Среди этих проблем – помощь ВИЧ-инфицированным и бездомным, экология и борьба за права женщин.
Напомним, свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится через месяц – 19 мая.
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