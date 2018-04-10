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Принц Гарри и Меган Маркл отказались от свадебных подарков в пользу благотворительности

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До свадьбы принца Гарри и Меган Маркл осталось чуть больше месяца

До свадьбы принца Гарри и Меган Маркл осталось чуть больше месяца

Британский принц Гарри и его невеста Меган Маркл попросили своих гостей вместо свадебных подарков пожертвовать деньги на благотворительность.

Выбор свадебного подарка – тяжелая задача, даже если этот подарок предназначен для среднестатистических молодоженов. Что уж говорить о свадебном сюрпризе для членов королевской семьи.

К счастью, принц Гарри и Меган Маркл избавили своих гостей от этих трудностей и призвали всех, кто хочет порадовать их в день бракосочетания, потратить деньги на пожертвования в благотворительные фонды. Это будет лучшим свадебным подарком для пары.

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"Принц Гарри и Меган Маркл крайне благодарны за доброжелательность, проявленную к ним с момента их помолвки, и просят всех, кто пожелает отметить этот праздник, пожертвовать деньги на благотворительность вместо того, чтобы посылать свадебный подарок", – заявили на официальном Twitter-аккаунте Кенсингтонского дворца.

Будущие супруги сами выбрали благотворительные организации, которые хотели бы поддержать. Таких оказалось семь. Отмечается, что у принца Гарри и Меган Маркл нет никаких формальных связей с этими организациями. Выбранные фонды занимаются проблемами, которые близки влюбленной паре. Среди этих проблем – помощь ВИЧ-инфицированным и бездомным, экология и борьба за права женщин.

Напомним, свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится через месяц – 19 мая.

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