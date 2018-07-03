Как все устроено. 47-летняя Клаудия Шиффер снялась в фотосессии в собственном доме

Немецкая супермодель Клаудия Шиффер снялась в новой фотосессии для летнего номера журнала Iconist Magazine. Снимала звезду Агата Поспежинска – польский фешн-фотограф, базирующаяся в Лондоне.

47-летняя супермодель позировала в стильных нарядах от Balmain, Alexander McQueen, Gucci, Isabel Marant и других премиальных брендов. В частности, Шиффер продемонстрировала несколько трендовых джинсовых образов, а также снялась в гламурных платьях, дополнив каждый из look-ов винтажными украшениями из личной коллекции.

Съемки фотосессии проходили в доме модели, дизайн которого был вдохновлен Парижем. По признанию Шиффер, она стремилась создать современный интерьер, но интегрировать в него элементы парижской роскоши, при этом сохранив легкость и придав максимум света.

«Меня вдохновила Франция, Париж. Работая моделью, я часто бывала в Париже и обожала прогуливаться по галереям. Я навсегда запомнила выставку Энди Уорхола в центре Жоржа Помпиду. Я смотрела на его работы и мечтала когда-нибудь купить их для своего дома. Это был первый подарок, который я преподнесла себе, когда заработала достаточно денег. С тех пор я коллекционирую антиквариат и произведения искусства. Я считаю, что дом без картин не может быть уютным», - рассказала звезда.

Шиффер также раскрыла секрет своего успеха в модельной индустрии и дала совет женщинам, которые все еще находятся в поиске своего предназначения:

«Прежде всего, нужно верить в себя. И поддерживать людей, которых вы любите. Свобода выбора и усердная работа также важны для успеха. В самом начале моей карьеры Карл Лагерфельд посоветовал мне всегда оставаться собой и не стремиться быть похожей на кого-то другого. Я могу дать такой же совет. Его слова остались в моей памяти и научили доверять своей интуиции. И я рекомендую всем женщинам следовать своим инстинктам», - сообщила модель.

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