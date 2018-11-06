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Постарел? В Сети обсуждают внешность Брэда Питта на церемонии Hollywood Film Awards

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Брэд Питт появился на церемонии Hollywood Film Awards
© Getty Images

Брэд Питт появился на церемонии Hollywood Film Awards

В минувшее воскресенье, 4 ноября в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения премий Hollywood Film Awards, которую посетил голливудский актер Брэд Питт.

54-летний киноактер, который после развода с Анджелиной Джоли редко появляется на публике, присоединился к своим коллегам Энн Хэтуэй, Николь Кидман, Шейлин Вудли, Райану Гослингу, Хью Джекману и многим другим.

Несмотря на то, что Питт отказался принимать участие в традиционном дефиле знаменитостей по красной дорожке перед началом церемонии, он поднялся на сцену, чтобы вручить награду Феликсу Ван Грунингену за картину Красивый мальчик с Тимоти Шаламе в главной роли.

© Getty Images

После появления Питта на кинособытии в Сети разгорелись горячие споры на тему внешности актера. Так, его поклонники отметили положительные перемены в его внешности, отметив, что он уже не выглядит таким уставшим, как раньше, в то время как другие, напротив, посчитали, что Питт находится не в лучшей форме, назвав его лицо постаревшим и осунувшимся.

Отметим, стало известно, что Джоли и Питт не могут найти компромисс в вопросе об опеке над их детьми - 17-летним Мэддоксом, 14-летним Паксом, 13-летней Захарой, 12-летней Шайло и 10-летними Нокс и Вивьен.

Следующее судебное заседание экс-супругов состоится 4 декабря и, согласно документам, обнародованным накануне, в этом году Питту и Джоли не удастся завершить судебный процесс. По данным американских СМИ, судебное дело Джоли и Питта об опеке над их детьми будет длиться еще как минимум полгода.

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