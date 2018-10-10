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Порешает. Канье Уэст встретится с Дональдом Трампом, чтобы обсудить реформы

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Порешает. Канье Уэст встретится с Дональдом Трампом, чтобы обсудить реформы
Фото: Getty Images

Рэпер Канье Уэст и президент США Дональд Трамп проведут встречу в Белом доме, чтобы обсудить реформы.  

В частности, Трамп и Уэст будут разговаривать о тюрьмах, трудоустройстве и о том, что делать с насилием в Чикаго, сообщает Голос Америки со ссылкой на Белый дом.

"Канье Уэст посетит Белый дом, чтобы пообедать с президентом Трампом, и он также встретится с Джаредом Кушнером", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Сандерс не сообщила дату встречи, но по информации издания New York Times, они встретятся в четверг.

Напомним, рэпер показал свою приверженность Трампу еще во время президентской избирательной кампании 2016 года. Вскоре после победы Трампа на выборах он был освистан на концерте. Однако Уэст и его супруга Ким Кардашьян так и не прекратили выражать поддержку нынешнему президенту.

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