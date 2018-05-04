Популярность сделала ее тщеславной. Брат Меган Маркл призвал принца Гарри отменить свадьбу

Старший брат невесты принца Гарри Меган Маркл Томас Маркл-младший лично написал письмо жениху, в котором призвал его отменить свадьбу.

В письме, распространенном журналом In Touch, 51-летний Томас написал: "Чем меньше времени остается до вашей королевской свадьбы, становится совершенно ясно, что это самая большая ошибка в истории королевских бракосочетаний", передает Independent.

Также старший брат Маркл раскритиковал отношения сестры с их отцом, который, по его словам, финансово помогал актрисе.

По словам Томаса, который не видел свою сводную сестру с 2011 года, американская актриса не пригласила свою семью на предстоящую свадьбу, вместо этого пригласив "совершенно незнакомых людей".

Фото: EPA

Он заявил, что голливудская слава изменила Маркл: "Совершенно очевидно, что ее маленькая голливудская слава вскружила ей голову, превратив в пресытившуюся, поверхностную, тщеславную женщину, которая одурачит вас и королевское семейное наследие".

Завершая свое письмо, Томас обвинил Маркл в том, что она противится воссоединению семьи, не приглашая их на свадьбу, но признал, что невеста Гарри "все еще его сестра".

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