Подтвердил роман. Новый бойфренд опубликовал в Instagram снимок спящей Хайден Панеттьери

Новый бойфренд бывшей невесты украинского боксера Владимира Кличко Хайден Панеттьери в Instagram подтвердил отношения с актрисой.
Начинающий актер Брайан Хикерсон, которого сразу же после новостей о разрыве отношений Кличко и Панеттьери стали называть новым возлюбленным Хайден, выкладывает в своем аккаунте фотографии, которые подтверждают, что актриса проводит с ним много времени.
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Early Birthday Celebration/15 minute pool party. #muffintop @baskinchamp @maggierawlins
При этом в одной из последних сторис Хикерсон прямо называет Хайден своей девушкой. Он опубликовал снимок спящей Панеттьери, рядом с которой умостилась его собака, и подписал его: "Нет ничего сексуальнее чем то, когда твоя девушка любит твою собаку, и наоборот".
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