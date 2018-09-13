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Подтвердил роман. Новый бойфренд опубликовал в Instagram снимок спящей Хайден Панеттьери

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Подтвердил роман. Новый бойфренд опубликовал в Instagram снимок спящей Хайден Панеттьери
Фото: Instagram

Новый бойфренд бывшей невесты украинского боксера Владимира Кличко Хайден Панеттьери в Instagram подтвердил отношения с актрисой.

Начинающий актер Брайан Хикерсон, которого сразу же после новостей о разрыве отношений Кличко и Панеттьери стали называть новым возлюбленным Хайден, выкладывает в своем аккаунте фотографии, которые подтверждают, что актриса проводит с ним много времени.

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Early Birthday Celebration/15 minute pool party. #muffintop @baskinchamp @maggierawlins

Публикация от Brian Hickerson (@brianhickerson_)

 

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Ninja New York might be one of the coolest restaurants in the world. And USC is gonna beat the living snot out of Georgia tomorrow. #gamecockfootball #newyork #yaaaaaas

Публикация от Brian Hickerson (@brianhickerson_)

При этом в одной из последних сторис Хикерсон прямо называет Хайден своей девушкой. Он опубликовал снимок спящей Панеттьери, рядом с которой умостилась его собака, и подписал его: "Нет ничего сексуальнее чем то, когда твоя девушка любит твою собаку, и наоборот".

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