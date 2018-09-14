Подъем в 2:30. Как выглядит распорядок дня голливудского актера Марка Уолберга

Известный американский актер Марк Уолберг поделился с фанатами распорядком своего дня. Экстремальный режим звезды озадачил и поклонников, и врачей.

47-летний Уолберг, который стал самым высокооплачиваемым актером 2017 года, опубликовал подробное расписание своего дня в Instagram, передает BBC.

Как оказалось, актер просыпается в 2:30 ночи и выделяет полчаса для молитвы. В 3:15 Марка Уолберга ждет легкий завтрак, после чего он устраивает утреннюю тренировку. За ней следует второй завтрак, душ, игра в гольф, еще один перекус и сеанс восстанавливающей криотерапии.

Все это актер успевает сделать до 10:30, затем проводит время с семьей, проводит рабочие встречи и отвечает на звонки, снова тренируется. Спать Уолберг ложится в 19:30.

© markwahlberg/Instagram

Полный распорядок дня Марка Уолберга выглядит так:

2:30 - подъем

2:45 - молитва

3:15 - завтрак (овсянка грубого помола, черника, арахисовое масло)

3:40 - 5:15 - тренировки

5:30 - завтрак после тренировки (протеиновый коктейль, три бургера с индейкой, пять кусочков сладкого картофеля)

6:00 - душ

7:30 - игра в гольф

8:00 - перекус (10 котлеток из индейки)

9:30 - сеанс криотерапии

10:30 - перекус (салат из запеченной курицы, двух яиц, оливок, авокадо, огурцов, помидоров и зелени)

11:00 - время с семьей / деловые встречи / рабочие звонки

13:00 - ланч (стейк Нью-Йорк с зеленым перцем)

14:00 - деловые встречи / рабочие звонки

15:00 - забрать детей из школы

15:30 - перекус (запеченная курица с китайской капустой бок-чой)

16:00 - вторая тренировка

17:00 - душ

17:30 - ужин (рыба – палтус, треска или сибас – с овощами или картофельным соте и бок-чой) и время с семьей

19:30 - отход ко сну

Марк Уолберг также подчеркнул, что на протяжении дня пьет много воды.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Mark Wahlberg (@markwahlberg) 4 Вер 2018 р. о 5:31 PDT

На столь интенсивный режим дня актер перешел в прошлом году во время подготовки к роли Джеймса Сильвы в фильме 22 мили. Но даже после съемок Марк Уолберг продолжил придерживаться такого графика, даже в семейные праздники и во время поездок.

У актера и его супруги Реи Дарем четверо детей. Уолберг признается, что ранний подъем и такой распорядок дня позволяет ему больше времени проводить с семьей.

Однако медики считают график Марка Уолберга слишком экстремальным и предполагают, что жить в таком режиме длительное время у актера не получится. Профессор Джон Брюэр из Университета Сент-Мэри говорит, что в определенный момент организму актера понадобится время для восстановления и отдыха.

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