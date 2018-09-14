Подъем в 2:30. Как выглядит распорядок дня голливудского актера Марка Уолберга

Известный американский актер Марк Уолберг поделился с фанатами распорядком своего дня. Экстремальный режим звезды озадачил и поклонников, и врачей.
47-летний Уолберг, который стал самым высокооплачиваемым актером 2017 года, опубликовал подробное расписание своего дня в Instagram, передает BBC.
Как оказалось, актер просыпается в 2:30 ночи и выделяет полчаса для молитвы. В 3:15 Марка Уолберга ждет легкий завтрак, после чего он устраивает утреннюю тренировку. За ней следует второй завтрак, душ, игра в гольф, еще один перекус и сеанс восстанавливающей криотерапии.
Все это актер успевает сделать до 10:30, затем проводит время с семьей, проводит рабочие встречи и отвечает на звонки, снова тренируется. Спать Уолберг ложится в 19:30.
Полный распорядок дня Марка Уолберга выглядит так:
- 2:30 - подъем
- 2:45 - молитва
- 3:15 - завтрак (овсянка грубого помола, черника, арахисовое масло)
- 3:40 - 5:15 - тренировки
- 5:30 - завтрак после тренировки (протеиновый коктейль, три бургера с индейкой, пять кусочков сладкого картофеля)
- 6:00 - душ
- 7:30 - игра в гольф
- 8:00 - перекус (10 котлеток из индейки)
- 9:30 - сеанс криотерапии
- 10:30 - перекус (салат из запеченной курицы, двух яиц, оливок, авокадо, огурцов, помидоров и зелени)
- 11:00 - время с семьей / деловые встречи / рабочие звонки
- 13:00 - ланч (стейк Нью-Йорк с зеленым перцем)
- 14:00 - деловые встречи / рабочие звонки
- 15:00 - забрать детей из школы
- 15:30 - перекус (запеченная курица с китайской капустой бок-чой)
- 16:00 - вторая тренировка
- 17:00 - душ
- 17:30 - ужин (рыба – палтус, треска или сибас – с овощами или картофельным соте и бок-чой) и время с семьей
- 19:30 - отход ко сну
Марк Уолберг также подчеркнул, что на протяжении дня пьет много воды.
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На столь интенсивный режим дня актер перешел в прошлом году во время подготовки к роли Джеймса Сильвы в фильме 22 мили. Но даже после съемок Марк Уолберг продолжил придерживаться такого графика, даже в семейные праздники и во время поездок.
У актера и его супруги Реи Дарем четверо детей. Уолберг признается, что ранний подъем и такой распорядок дня позволяет ему больше времени проводить с семьей.
Однако медики считают график Марка Уолберга слишком экстремальным и предполагают, что жить в таком режиме длительное время у актера не получится. Профессор Джон Брюэр из Университета Сент-Мэри говорит, что в определенный момент организму актера понадобится время для восстановления и отдыха.
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