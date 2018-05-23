Под запретом. Пять вещей, которые Меган Маркл не может делать после свадьбы с принцем Гарри

В минувшую субботу, 19 мая американская актриса Меган Маркл стала законной супругой британского принца Гарри.

После грандиозной свадебной церемонии, за которой наблюдали миллионы зрителей по всему миру, Маркл придется следовать ряду строгих правил, нарушать которые она уже не сможет.

По данным экспертов, выйти замуж за члена королевской семьи отнюдь не то же самое, что стать принцессой Диснея – законная жена принца будет вынуждена отказаться от некоторых привычных вещей, которые раньше были неотъемлемой частью ее жизни.

Предлагаем вместе с НВ Style узнать, что Меган Маркл не может делать после свадьбы с британским принцем.

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Селфи

Членам королевской семьи запрещено делать селфи – друг с другом, с семьей или с поклонниками.

Согласно информации британского издания The Mirror, во время одного из официальных визитов после помолвки Меган сообщила поклонникам, что им не разрешают делать селфи.

Этот запрет также ранее подтвердил бывший посол США в Великобритании Мэттью Барсун, который в одном из интервью сообщил, что королева Елизавета II – не поклонница снимков, снятых на смартфон. Он добавил, что она считает селфи «странными».

Раздавать автографы

Как и другие представители актерской профессии, ранее Маркл часто раздавала автографы, однако после свадьбы с британским принцем она уже не сможет радовать поклонников. Членам монаршей семьи запрещено раздавать автографы – они не имеют права ставить свои росписи нигде помимо официальных документов.

Красить ногти темным лаком

Согласно королевскому дресс-коду ногти не должны привлекать к себе внимания. Эксперты утверждают, что яркий и темный лак для ногтей, а также нарощенные длинные ногти считаются вульгарными. Маникюр членов монаршей семьи должен быть аккуратным и максимально естественным.

Есть устрицы

Членам королевской семьи нельзя употреблять устрицы из-за высокой вероятности пищевого отравления и аллергии. По меньшей мере, на публичных мероприятиях и в рамках официальных визитов.

Нельзя произносить 8 слов

Членам королевской семьи необходимо тщательно следить за своей речью. Также существуют простые разговорные слова, которые им нельзя произносить публично. В частности, в этот черный список входят такие, казалось бы, довольно безобидные слова, как «шикарный», «гостиная», «парфюм», «пардон» и «туалет».

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