Почти банкрот. На что Джонни Депп потратил свои миллионы

Вспоминаем, на что тратил свои миллионы "почти банкрот" Джонни Депп

Американский актер и культовая персона в истории современного кино, 55-летний Джонни Депп прокомментировал слухи о том, что потратил на вино около 30 тысяч долларов.

Звезда Пиратов Карибского моря заявил, что считает эту информацию оскорбительной, ведь в действительности он потратил на вино гораздо больше:

«Для меня очень оскорбительно слышать, что я потратил 30 тыс долларов на вино… Потому что эта цифра намного больше», - заявил актер.

Депп также не скрывает, что находится на грани банкротства. По данным американских СМИ, к банкротству голливудского актера привели безответственные траты. НВ Style решил вспомнить лишь некоторые из них.

Аренда особняка в престижном районе Хайгейт на севере Лондона, площадью 950 квадратных метров.

Личный шеф-повар по имени Расселл, который регулярно готовит для Деппа блюда высокой кухни.

Harley-Davidson 1940 года.

Viper Room - ночной клуб в районе Сансет Стрип в Голливуде.

«Армия» адвокатов, которая работает над его судебными исками.

14 частных резиденций, общей стоимостью 75 млн долларов.

45-метровая яхта, стоимостью 18 млн долларов.

Выстрел прахом своего друга, писателя Хантера Томпсона из пушки. Ранее сообщалось, что стоимость выстрела – 3 млн долларов. Но по словам Деппа, это «развлечение» обошлось ему дороже – 5 млн долларов.

70 гитар.

45 крутых автомобилей.

1,2 млн долларов за услуги врача 24/7.

1,8 млн долларов в год за оплату круглосуточной охраны.

Остров на Багамах.

Французская вилла для его бывшей Ванессы Паради и их детей.

Семейная ферма в Кентукки.

Дом в Лос-Анджелесе для его мамы, аренда которого до ее смерти обходилась ему в 30 тысяч долларов.

Организация свадьбы, а также оплата аренды дома и ипотеки его сестры Кристи.

1 млн долларов за организацию и проведение свадьбы с Эмбер Херд на Багамских островах.

7 млн долларов, которые она получила после того, как выиграла суд, обвинив Деппа в домашнем насилии.

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