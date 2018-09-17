Почти 50. Дженнифер Лопес снялась в купальнике

Американская певица Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками новыми фото в купальнике.
На новых кадрах, опубликованных в Instagram, 49-летняя звезда позирует в сексуальном монокини персикового цвета с откровенным декольте, демонстрируя идеальную фигуру. В комментариях к фото поклонники восхищаются физической формой Лопес, называя ее одной из самых красивых женщин планеты:
«Самая красивая знаменитость в мире», «Это настоящее тело, которого можно достичь только с помощью тяжелой работы! Так держать!», «Как ей это удается?», «Я в шоке! Ей ведь почти 50», - пишут в комментариях к фото.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее Лопес сообщила, что ее фигура – результат регулярных тренировок под руководством знаменитой Трейси Андерсон, занятий танцами, а также правильного питания. Певица следует строгой диете и ежедневно посещает тренажерный зал.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Смотрите также
- Как она это делает? Дженнифер Лопес показала, как превратить пляжный образ в наряд для красной дорожки
- #NoMakeup. Джиджи Хадид, Синди Кроуфорд, Дженнифер Лопес и другие звезды без макияжа
- Личный лифт и четыре ванных комнаты. Новые апартаменты Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования