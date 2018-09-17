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Почти 50. Дженнифер Лопес снялась в купальнике

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49-летняя Лопес шокировала идеальной фигурой в бикини
© Instagram

49-летняя Лопес шокировала идеальной фигурой в бикини

Американская певица Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками новыми фото в купальнике.

На новых кадрах, опубликованных в Instagram, 49-летняя звезда позирует в сексуальном монокини персикового цвета с откровенным декольте, демонстрируя идеальную фигуру. В комментариях к фото поклонники восхищаются физической формой Лопес, называя ее одной из самых красивых женщин планеты:

«Самая красивая знаменитость в мире», «Это настоящее тело, которого можно достичь только с помощью тяжелой работы! Так держать!», «Как ей это удается?», «Я в шоке! Ей ведь почти 50», - пишут в комментариях к фото.

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Ранее Лопес сообщила, что ее фигура – результат регулярных тренировок под руководством знаменитой Трейси Андерсон, занятий танцами, а также правильного питания. Певица следует строгой диете и ежедневно посещает тренажерный зал.

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

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