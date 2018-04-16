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Веселый подарок. Племянник Меган Маркл выводит новый сорт каннабиса по случаю королевской свадьбы

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Племянник Меган Маркл ждет ее и Гарри в гости

Племянник Меган Маркл ждет ее и Гарри в гости

Племянник невесты принца Гарри, актрисы Меган Маркл не приглашен на предстоящую свадьбу родственницы в следующем месяце, но, тем не менее, работает над подарком по случаю большого дня для невесты: новым сортом каннабиса, который он называет Markle’s Sparkle.

25-летний племянник Меган Тайлер Дули владеет фермой по выращиванию каннабиса в Грант-Пасс, штат Орегон, где использование марихуаны в рекреационных целях является законным, пишет The Daily Mail.

В то же время в Англии каннабис полностью запрещен. Поэтому, если молодожены захотят получить свой необычный свадебный подарок, им придется отправиться в Орегон.

Дули не обижается за отсутствие приглашения, и сказал журналистам, что будет счастлив поделиться своим «изобретением».

"Меган выросла в Калифорнии, и я уверен, что у нее американские взгляды на марихуану. …Принц Гарри любит хорошие вечеринки. Я был бы рад показать им здесь все, если они когда-нибудь приедут сюда и рассказать о лекарственном эффекте марихуаны, которую используют начиная от посттравматического стрессового синдрома и бессонницы, до боли у больных раком", - говорит Тайлер.

 

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