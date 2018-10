Платье цвета нави. Как Принц Гарри и Меган Маркл путешествуют по Австралии

На третий день визита в Австралию Принц Гарри и Меган Маркл прилетели в Мельбурн. Они начали день с экскурсии по Правительственному дому. Горожане собрались вдоль дорог поприветствовать дорогих гостей.

Как подметил Elle.com для этого визита Меган выбрала платье цвета нави австралийского дизайнера Dion Lee и тренч Martin Grant, на случай, если будет прохладно или пойдет дождь, как это было вчера. Гарри надел деловой костюм. Пара всю дорогу держалась за руки.

#Meghan inside Government House where she & Harry are seeing sports demonstrations (netball here) from This Girl Can campaign pic.twitter.com/pNekadWs3v