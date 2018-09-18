Пирог по рецепту герцогини. Меган Маркл выпустила кулинарную книгу

Супруга принца Гарри Меган Маркл выпустила свою первую поваренную книгу под названием Together: Our Community Cookbook (Вместе: книга нашего сообщества). Книга рецептов была создана совместно с женщинами из сообщества Hubb Community Kitchen.

Это первый самостоятельный благотворительный проект Меган в качестве герцогини Сассекской. Все средства от продажи книги будут переведены в фонд герцогов Кембриджских и Сассекских – The Royal Foundation, а затем перечислены на поддержку сообщества Hubb Community Kitchen, пишет Harper's Bazaar.

© Together: Our Community Cookbook

Hubb Community Kitchen – это объединение, созданное группой женщин, пострадавших во время пожара в лондонском Гренфелл-тауэр в июне прошлого года. На этой общественной кухне активистки собираются и готовят еду для временно перемещенных лиц, оставшихся без жилья после пожара.

Впервые Меган Маркл посетила кухню Hubb Community Kitchen в январе 2018 года и моментально почувствовала связь с местными активистками. Теперь же герцогиня совместила свою любовь к кулинарии и благотворительность.

На 128 страницах кулинарной книги разместились 50 оригинальных рецептов, включая курицу в соусе карри и кокосовом молоке, баклажаны по-индийски, дип из авокадо и зеленого чили, курицу с рисом по-персидски, пирог с карамелизированной сливой, пряный мятный чай и многое другое. Издание можно приобрести на 17 долларов.

Официальная презентации книги Меган Маркл и активисток Hubb Community Kitchen запланирована на 20 сентября. В рамках презентации в Кенсингтонском дворце будут приготовлены аппетитные блюда по рецептам из книги.

© kensingtonroyal/Instagram

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