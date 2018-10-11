Пиппу Мидлтон, находящуюся на девятом месяце беременности, заметили в продуктовом магазине

Сестра герцогини Кэмбриджской Пиппа Миддлтон вот-вот должна родить первенца, но не прекращает вести активную жизнь. Во вторник Пиппу, находящуюся на девятом месяце беременности, заметили за покупками в продуктовом магазине Лондона.

Младшая сестра Кейт Миддлтон, которая ждет ребенка от своего супруга Джеймса Мэтьюса, была одета в платье в мелкий горох, лиловый кардиган и белые кроссовки, пишет People.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pippa Middleton Matthews (@pippa.middleton.matthews) 10 Окт 2018 в 7:37 PDT

Пиппа была активной на протяжении всей своей беременности и продолжает описывать свой фитнес-курс в колонке для ежемесячного журнала Waitrose Kitchen.

«По мере того, как приближается последний месяц, и живот растет с каждым днем, двигаться становится все более неудобно, - писала она в своей последней колонке. - Реальность, наконец, начинается».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Philippa Charlotte Middleton (@pippamidletons) 10 Окт 2018 в 12:05 PDT

Пиппа говорит, что в третьем триместре обратилась к медитации: «Сначала я была настроена скептически, но после практики в течение последнего месяца я заметила огромную разницу в своем психологическом состоянии и ощущении ясности».

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