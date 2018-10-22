Пиппа Миддлтон с супругом впервые появились на публике с новорожденным сыном

Сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Пиппа и ее супруг Джеймс Мэтьюз впервые появились на публике с новорожденным сыном.

В воскресенье, 21 октября, пару заметили выходящей на прогулку из их дома в западном Лондоне стоимостью 17 млн фунтов. 43-летний Джеймс и 35-летняя Пиппа везли в коляске своего сына, который родился всего шесть дней назад – 15 октября, пишет Daily Mail.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Philippa Charlotte Middleton (@pippamidletons) 21 Окт 2018 в 5:57 PDT

Гордые родители отправились на прогулку по осеннему Челси вместе с двумя собаками – лабрадором и кокер-спаниелем.

Для первой прогулки с маленьким сыном счастливая мама выбрала платье от Kate Spade, поверх которого она надела длинный синий кардиган, а также пару кроссовок Jimmy Choo, которые часто носила во время беременности.

По информации издания, после рождения сына в понедельник, Пиппа вместе с супругом покинула больницу через заднюю дверь во вторник вечером.

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