Королевский бэби-бум. Пиппа Миддлтон родила мальчика

Сестра герцогини Кембриджской Кэтрин Пиппа Миддлтон и ее супруг Джеймс Мэтьюс стали родителями мальчика.

Как сообщила королевский корреспондент Daily Mail Ребекка Инглиш, сестра Кейт родила первенца вечером в понедельник, 15 октября.

«У Джорджа, Шарлотты и Луи - новый кузен! У Джеймса и Пиппы Мэтьюз (Миддлтон) родился мальчик…. Все в восторге, а мама и ребенок чувствуют себя хорошо», - написала Инглиш в Twitter.

George, Charlotte and Louis have a new cousin! James and Pippa Matthews (Middleton) have had a baby boy. He was born Monday 15th October at 1.58pm, weighing 8lb and 9oz. Everyone is delighted and Mother and baby are doing well.

Также журналистка написала, что видела Пиппу на свадьбе принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка, а через менее чем 48 часов та родила ребенка.

I saw Pippa at Eugenie’s wedding on Friday and she looked amazing. And then she had a baby little more than 48 hours later. Those Middleton women are made of steel, I tell you ! ???? ???????? pic.twitter.com/gTRVzN7gv3