Пэрис Хилтон вместе с женихом открыла отель во Львове

Наследница крупнейшей в мире сети отелей Hilton Hotels Пэрис Хилтон стала звездой открытия Гранд-Готеля в центре Львова. Светская львица прилетела в Украину из США с пересадкой в Стамбуле по приглашению депутата Львовского горсовета Григория Козловского, собственника реконструированной гостиницы.

На торжественное открытие 31 марта прибыли украинские знаменитости - Дзидзьо, Мария Яремчук, Злата Огневич, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, футболист Артем Федецкий, а также львовские депутаты, сообщает Вголос.

Пэрис Хилтон, появившуюся на красной дорожке в черном кружевном платье, сопровождал ее жених - актер Крис Зилка. Его дедушка - из Украины.

I love you #Ukraine ???????????? pic.twitter.com/5AsyIjGi8C

Журналистов на закрытую вечеринку не пустили. Но сама Пэрис опубликовала в своем Twitter фото собственного DJ-сета. Сообщалось, что средства от ее выступления передадут учреждению, помогающему матерям-одиночкам.

Также она опубликовала фото горы чемоданов с комментарием: "Пэрис, не бери много вещей, мы едем всего лишь на несколько дней".

Прилетев во Львов 30 марта, Пэрис Хилтон выложила в Twitter фото львовских крыш, отметив, что это очень красивый город.

Just landed in #Lviv #Ukraine. Such a beautiful city✨✨????????✨✨ pic.twitter.com/eo7iASRMc8