Папа устал. Принц Уильям уснул на службе в Вестминстерском аббатстве

В сети опубликовано видео, на котором запечатлены отчаянные попытки принца Уильяма бороться со сном по время поминальной службы в Вестминстерском аббатстве, приуроченной к национальному празднику Австралии и Новой Зеландии.
На службе герцог Кембриджский сидел рядом со своим младшим братом, принцем Гарри и его невестой, американской актрисой Меган Маркл. Примечательно, что для принца Уильяма это мероприятие стало первым публичным выходом после рождения третьего ребенка.
В отличие от влюбленной пары, которая выглядела бодрой и жизнерадостной, отец троих детей изо всех сил пытался справиться со сном.
Life with a newborn baby. pic.twitter.com/I3c6bF5HkR— People (@people) 25 апреля 2018 г.
Напомним, супруга Уильяма, Кейт Миддлтон накануне родила третьего малыша. Имя мальчика королевская пара все еще держит в секрете.
Смотрите также
- Принц Уильям будет свидетелем на свадьбе своего брата Гарри
- Кейт Миддлтон и принц Уильям показали публике новорожденного сына - фото
- Принц Уильям случайно рассекретил пол их с Кейт Миддлтон третьего ребенка
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook
Комментарии
Правила комментирования