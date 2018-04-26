Папа устал. Принц Уильям уснул на службе в Вестминстерском аббатстве

Принц Уильям чуть не уснул во время первого появления на публике после рождения третьего ребенка

В сети опубликовано видео, на котором запечатлены отчаянные попытки принца Уильяма бороться со сном по время поминальной службы в Вестминстерском аббатстве, приуроченной к национальному празднику Австралии и Новой Зеландии.

На службе герцог Кембриджский сидел рядом со своим младшим братом, принцем Гарри и его невестой, американской актрисой Меган Маркл. Примечательно, что для принца Уильяма это мероприятие стало первым публичным выходом после рождения третьего ребенка.

В отличие от влюбленной пары, которая выглядела бодрой и жизнерадостной, отец троих детей изо всех сил пытался справиться со сном.

Напомним, супруга Уильяма, Кейт Миддлтон накануне родила третьего малыша. Имя мальчика королевская пара все еще держит в секрете.

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