Отвалите от нашей семьи. Валерий Меладзе резко высказался о браке с Альбиной Джанабаевой

Российский певец Валерий Меладзе резко ответил на критику в адрес своей супруги, певицы Альбины Джанабаевой.

Накануне 39-летняя артистка опубликовала черно-белое фото на своей странице в Instagram, сопроводив его высказыванием римского императора Марка Аврелия:

«Странно! Человек возмущается злом, исходящим извне, от других, — тем, что устранить не может, а не борется со своим собственным злом, хотя это в его власти», — Марк Аврелий. И ничего не изменилось.... Хороших снов», - написала Джанабаева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 13 Ноя 2018 в 12:48 PST

В ответ на пост певицы фолловеры осудили ее за отношения с Меладзе, назвав ее жестокой женщиной, которая увела примерного семьянина из семьи.

Меладзе решил ответить на критику жены и в комментариях к снимку написал, что влюбился в Джанабаеву много лет назад:

«Что же вы так беспокоитесь за моих детей?! Я влюбился в Альбину много лет назад и сделал все, чтобы она полюбила меня. Мы уже больше 15 лет вместе. Мои дочки не обделены моей любовью. Я обожаю их и забочусь о них как о самых дорогих людях! У нас с Альбиной двое сыновей, которыми я очень горжусь! Отвалите от нашей семьи и заботьтесь о своих близких! Пора всем успокоиться!», - написал певец.

Позднее Джанабаева скрыла все комментарии под фото.

Напомним, ранее в Сети раскритиковали счастливое селфи Валерия Меладзе с Альбиной Джанабаевой.

«Увела из семьи, у детей отняла и радуется», - писали в комментариях к снимку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 1 Окт 2018 в 3:32 PDT

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook