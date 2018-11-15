Отвалите от нашей семьи. Валерий Меладзе резко высказался о браке с Альбиной Джанабаевой

Российский певец Валерий Меладзе резко ответил на критику в адрес своей супруги, певицы Альбины Джанабаевой.
Накануне 39-летняя артистка опубликовала черно-белое фото на своей странице в Instagram, сопроводив его высказыванием римского императора Марка Аврелия:
«Странно! Человек возмущается злом, исходящим извне, от других, — тем, что устранить не может, а не борется со своим собственным злом, хотя это в его власти», — Марк Аврелий. И ничего не изменилось.... Хороших снов», - написала Джанабаева.
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В ответ на пост певицы фолловеры осудили ее за отношения с Меладзе, назвав ее жестокой женщиной, которая увела примерного семьянина из семьи.
Меладзе решил ответить на критику жены и в комментариях к снимку написал, что влюбился в Джанабаеву много лет назад:
«Что же вы так беспокоитесь за моих детей?! Я влюбился в Альбину много лет назад и сделал все, чтобы она полюбила меня. Мы уже больше 15 лет вместе. Мои дочки не обделены моей любовью. Я обожаю их и забочусь о них как о самых дорогих людях! У нас с Альбиной двое сыновей, которыми я очень горжусь! Отвалите от нашей семьи и заботьтесь о своих близких! Пора всем успокоиться!», - написал певец.
Позднее Джанабаева скрыла все комментарии под фото.
Напомним, ранее в Сети раскритиковали счастливое селфи Валерия Меладзе с Альбиной Джанабаевой.
«Увела из семьи, у детей отняла и радуется», - писали в комментариях к снимку.
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