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Отвалите от нашей семьи. Валерий Меладзе резко высказался о браке с Альбиной Джанабаевой

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Меладзе гневно ответил на критику в адрес жены
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Меладзе гневно ответил на критику в адрес жены

Российский певец Валерий Меладзе резко ответил на критику в адрес своей супруги, певицы Альбины Джанабаевой.

Накануне 39-летняя артистка опубликовала черно-белое фото на своей странице в Instagram, сопроводив его высказыванием римского императора Марка Аврелия:

«Странно! Человек возмущается злом, исходящим извне, от других, — тем, что устранить не может, а не борется со своим собственным злом, хотя это в его власти», — Марк Аврелий. И ничего не изменилось.... Хороших снов», - написала Джанабаева.

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Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

В ответ на пост певицы фолловеры осудили ее за отношения с Меладзе, назвав ее жестокой женщиной, которая увела примерного семьянина из семьи.

Меладзе решил ответить на критику жены и в комментариях к снимку написал, что влюбился в Джанабаеву много лет назад:

«Что же вы так беспокоитесь за моих детей?! Я влюбился в Альбину много лет назад и сделал все, чтобы она полюбила меня. Мы уже больше 15 лет вместе. Мои дочки не обделены моей любовью. Я обожаю их и забочусь о них как о самых дорогих людях! У нас с Альбиной двое сыновей, которыми я очень горжусь! Отвалите от нашей семьи и заботьтесь о своих близких! Пора всем успокоиться!», - написал певец.

Позднее Джанабаева скрыла все комментарии под фото.

Напомним, ранее в Сети раскритиковали счастливое селфи Валерия Меладзе с Альбиной Джанабаевой.

«Увела из семьи, у детей отняла и радуется», - писали в комментариях к снимку.

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Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

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