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Опубликована первая фотография свадебного торта принца Гарри и Меган Маркл 

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Опубликована первая фотография свадебного торта принца Гарри и Меган Маркл 

Кенсингтонский дворец в своем официальном эккаунте в Twitter опубликовал первую фотографию  свадебного торта.

Торт сделала шеф-поваром Клэр Птак, которая родилась в Калифорнии, а сейчас владеет известной лондонской пекарней Violet Cakes, сообщает CNN

 

Он состоит из бисквитных коржей, пропитанных сиропом амальфийских лимонов и бузины, которая выросла в  саду королевской резиденции в Сандрингеме, а также из белкового масляного крема, отмечает Би-би-си. 

Торт украшен безе и 150 свежими цветами, в основном британскими, в том числе пионами и розами.

Торт, состоящий из трех частей, "покоится" на золотых блюдах. 

Меган Маркл и принц Гарри поженились сегодня, 19 мая. Брак был заключен в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Невеста, вопреки сложившейся традиции, прошла по проходу часовни Святого Георгия в Виндзоре в одиночку. Это беспрецедентный шаг для невесты представителя британской королевской семьи. Маркл шла без сопровождения по проходу часовни, после того, как у Западной Двери ее встретил священник.

В первой части свадебного шествия ее сопровождали только девочки-подружки невесты и мальчишки-пажи. Принц Чарльз присоединился к ней, когда она дошла до ряда, где сидели главные королевские гости. Чарльз провел Маркл к подножию алтаря.  Ранее сообщалось, что это сделает отец Меган, но в середине недели стало известно, что он не приедет для участия в свадебной церемонии по состоянию здоровья. 

После часовой службы принц Гарри с женой отправились в традиционную поездку молодоженов по городу в течение 25 минут, во время которой пару приветствовали ликующие толпы. 

После этого в зале приемов Виндзорского замка ожидается устроенное королевой Елизаветой торжество, на котором соберутся около 600 гостей.

Сегодня вечером отец Гарри, принц Чарльз, устраивает еще один прием для новобрачных и близких друзей. Ожидается, что на приеме будут присутствовать около 200 человек. Он состоится во Фрогмор-хаус, загородной резиденции королевской семьи, которая расположена всего в километре от Виндзорского замка. Точное время обеих приемов не называется и камер там не будет. 

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