Опубликована первая фотография свадебного торта принца Гарри и Меган Маркл 

Кенсингтонский дворец в своем официальном эккаунте в Twitter опубликовал первую фотографию свадебного торта.

Торт сделала шеф-поваром Клэр Птак, которая родилась в Калифорнии, а сейчас владеет известной лондонской пекарней Violet Cakes, сообщает CNN.

The wedding cake is to be served at the Reception. It was designed by Claire Ptak and features elderflower syrup made at The Queen’s residence in Sandringham from the estate’s own elderflower trees, as well as a light sponge cake uniquely formulated for the couple. #royalwedding pic.twitter.com/kt5lE4tEn9 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 19, 2018

Он состоит из бисквитных коржей, пропитанных сиропом амальфийских лимонов и бузины, которая выросла в саду королевской резиденции в Сандрингеме, а также из белкового масляного крема, отмечает Би-би-си.

Торт украшен безе и 150 свежими цветами, в основном британскими, в том числе пионами и розами.

Торт, состоящий из трех частей, "покоится" на золотых блюдах.

Меган Маркл и принц Гарри поженились сегодня, 19 мая. Брак был заключен в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Невеста, вопреки сложившейся традиции, прошла по проходу часовни Святого Георгия в Виндзоре в одиночку. Это беспрецедентный шаг для невесты представителя британской королевской семьи. Маркл шла без сопровождения по проходу часовни, после того, как у Западной Двери ее встретил священник.

В первой части свадебного шествия ее сопровождали только девочки-подружки невесты и мальчишки-пажи. Принц Чарльз присоединился к ней, когда она дошла до ряда, где сидели главные королевские гости. Чарльз провел Маркл к подножию алтаря. Ранее сообщалось, что это сделает отец Меган, но в середине недели стало известно, что он не приедет для участия в свадебной церемонии по состоянию здоровья.

The congregation stands as the Bride and Groom return to the Quire, and the National Anthem is played #RoyalWedding pic.twitter.com/cE2UILJInV — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 19, 2018

После часовой службы принц Гарри с женой отправились в традиционную поездку молодоженов по городу в течение 25 минут, во время которой пару приветствовали ликующие толпы.

После этого в зале приемов Виндзорского замка ожидается устроенное королевой Елизаветой торжество, на котором соберутся около 600 гостей.

Сегодня вечером отец Гарри, принц Чарльз, устраивает еще один прием для новобрачных и близких друзей. Ожидается, что на приеме будут присутствовать около 200 человек. Он состоится во Фрогмор-хаус, загородной резиденции королевской семьи, которая расположена всего в километре от Виндзорского замка. Точное время обеих приемов не называется и камер там не будет.