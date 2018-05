Опубликована первая фотография свадебного торта принца Гарри и Меган Маркл 

Кенсингтонский дворец в своем официальном эккаунте в Twitter опубликовал первую фотографию свадебного торта.

Торт сделала шеф-поваром Клэр Птак, которая родилась в Калифорнии, а сейчас владеет известной лондонской пекарней Violet Cakes, сообщает CNN.

The wedding cake is to be served at the Reception. It was designed by Claire Ptak and features elderflower syrup made at The Queen’s residence in Sandringham from the estate’s own elderflower trees, as well as a light sponge cake uniquely formulated for the couple. #royalwedding pic.twitter.com/kt5lE4tEn9