Она никогда не жалуется и всегда достигает цели. Личный тренер Меган Маркл раскрыл секреты ее тренировок

Личный тренер невесты принца Гарри, американской актрисы Меган Маркл раскрыл секреты ее тренировок.
В интервью американскому изданию Women's Health фитнес-тренер Крейг МакНэми, который работал с Маркл на протяжении трех лет до ее помолвки с британским принцем, рассказал о том, как ей удается поддерживать себя в стройной форме. Он отметил, что Маркл придерживается здоровой диеты и регулярно занимается спортом:
«Она никогда не пропускала тренировки. Здоровый образ жизни и спорт всегда были для нее в приоритете. Когда она приходит в зал, она отдается тренировкам на 100 процентов. Меган никогда не жалуется и всегда достигает поставленных целей. Она настоящий трудоголик», - сообщил он.
МакНэми отметил, что, когда Маркл впервые пришла на его тренировку она находилась в хорошей физической форме, поэтому перед ним стояла задача перейти на новый уровень и усовершенствовать ее тело. Составленная тренером программа включала в себя силовые тренировки 3-4 раза в неделю по 45 минут. Он отметил, что каждая тренировка начиналась с пятиминутного кардио-разогрева, за которым следовала пятиминутная динамическая растяжка и 30-минутная круговая интенсивная силовая тренировка.
«Таким образом, мы работали над мышцами всего тела. Регулярные упражнения на ягодицы, спину, пресс и руки позволили нам создать эффектный силуэт, который так важен для актрис, которые работают с камерой», - говорит он.
Он добавил, что худым миниатюрным женщинам с фигурой, как у Маркл, следует отдавать предпочтение динамической тренировке с разнообразными упражнениями. МакНэми утверждает, что в случае, когда желаемым результатом является не похудение, а создание эффектного силуэта, нельзя сосредотачиваться на одних и тех же упражнениях – важно постоянно менять программу тренировок, чередуя упражнения на разные группы мышц.
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