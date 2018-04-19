Она никогда не жалуется и всегда достигает цели. Личный тренер Меган Маркл раскрыл секреты ее тренировок

Личный тренер невесты принца Гарри, американской актрисы Меган Маркл раскрыл секреты ее тренировок.

В интервью американскому изданию Women's Health фитнес-тренер Крейг МакНэми, который работал с Маркл на протяжении трех лет до ее помолвки с британским принцем, рассказал о том, как ей удается поддерживать себя в стройной форме. Он отметил, что Маркл придерживается здоровой диеты и регулярно занимается спортом:

«Она никогда не пропускала тренировки. Здоровый образ жизни и спорт всегда были для нее в приоритете. Когда она приходит в зал, она отдается тренировкам на 100 процентов. Меган никогда не жалуется и всегда достигает поставленных целей. Она настоящий трудоголик», - сообщил он.

Публикация от nik & she (@nikandshe) 18 Апр 2018 в 11:43 PDT

МакНэми отметил, что, когда Маркл впервые пришла на его тренировку она находилась в хорошей физической форме, поэтому перед ним стояла задача перейти на новый уровень и усовершенствовать ее тело. Составленная тренером программа включала в себя силовые тренировки 3-4 раза в неделю по 45 минут. Он отметил, что каждая тренировка начиналась с пятиминутного кардио-разогрева, за которым следовала пятиминутная динамическая растяжка и 30-минутная круговая интенсивная силовая тренировка.

«Таким образом, мы работали над мышцами всего тела. Регулярные упражнения на ягодицы, спину, пресс и руки позволили нам создать эффектный силуэт, который так важен для актрис, которые работают с камерой», - говорит он.

Он добавил, что худым миниатюрным женщинам с фигурой, как у Маркл, следует отдавать предпочтение динамической тренировке с разнообразными упражнениями. МакНэми утверждает, что в случае, когда желаемым результатом является не похудение, а создание эффектного силуэта, нельзя сосредотачиваться на одних и тех же упражнениях – важно постоянно менять программу тренировок, чередуя упражнения на разные группы мышц.

Публикация от Houston Style Magazine™ (@stylemagazine) 18 Апр 2018 в 8:36 PDT

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