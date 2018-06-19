"Она была принцессой со дня своего рождения". Отец Меган Маркл дал первое телевизионное интервью

Отец супруги британского принца Гарри Меган Маркл – Томас Маркл дал свое первое крупное интервью в рамках программы Good Morning Britain на телеканале ITV.

В преддверии свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, которая состоялась месяц назад, 19 мая, внимание мировых СМИ было приковано к семье невесты, в частности, к отцу Меган – Томасу Марклу. Журналисты и поклонники королевской семьи долго гадали, приедет ли отец в Лондон на свадьбу дочери, а когда стало известно о том, что церемонию бракосочетания он не посетит, обсуждали причины отсутствия Томаса Маркла в такой важный день в жизни его дочери.

На днях Томас Маркл дал откровенное телевизионное интервью, в котором рассказал о том, почему не смог посетить королевскую свадьбу, о знакомстве с зятем принцем Гарри и о многом другом.

Единственной и достаточно серьезной причиной отсутсвия на свадьбе дочери стало состояние здоровья Томаса Маркла. По словам отца герцогини Сассекской, после пережитой операции на сердце до конца он не восстановился до сих пор.

Также Томас Маркл признался, что услышав окончательное решение по поводу его присутсвия на свадьбе, Меган расплакалась: "Они обое очень хотели, чтобы я приехал. Меган говорила, что для меня там все готово, а Гарри обещал, что обо мне позаботится один из его друзей-военных. Они были расстроены, Меган плакала, но они попросили меня позаботиться о себе и сказали, что очень за меня переживают. Они подчеркнули, что для них важно, чтобы я поправился", – отметил Томас.

Разрешения на брак с Меган Маркл принц Гарри просил у отца возлюбленной по телефону. "Сначала Меган позвонила мне сама и рассказала о предложении руки и сердца. Потом она позвонила мне снова, но Гарри попросил ее передать ему трубку и попросил у меня разрешения на брак с дочерью лично. И я ответил ему так: "Ты джентльмен. Обещай, что никогда не поднимешь руку на мою дочь и, конечно же, я даю вам свое согласие" – поделился отец Меган Маркл.

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 21 Май 2018 в 6:51 PDT

За свадьбой дочери Томас Маркл наблюдал по телевизору в своей небольшой квартире сразу после того, как его выписали из больницы. "Она была прекрасна", – сказал Томас о своей дочери в качестве невесты, – "Наблюдать за ней было невероятно, я даже немного заплакал, она была так красива, когда шла под венец, такая гордая и великолепная. Это был лучший момент в жизни, который я мог увидеть".

"К сожалению, я стал простым зрителем этого события, а не папой, ведущей дочь к жениху. И это меня немного расстраивает", – добавил Маркл.

Знакомство Томаса Маркла и принца Гарри, так же, как и просьба дать согласие на брак, состоялось в телефонном режиме. По словам отца Меган Маркл, его зять – "очень хороший и симпатичный человек, джентльмен". Хотя Томас и Гарри еще не встречались лично, их телефонное общение всегда было увлекательным. В основном, тесть и зять обсуждают политику, в частности, правление Дональда Трампа и Брекзит.

По словам Томаса, то, что его дочь стала частью королевской семьи, его самого ничуть не смущает: "Да, со стороны это выглядит просто "вау". Гарри – замечательный, интересный парень, настоящий принц. Но моя дочь была для меня принцессой со дня своего рождения", – говорит Томас Маркл.

Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 19 Май 2018 в 7:27 PDT

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