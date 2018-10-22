Он был в плохом настроении. Регина Тодоренко рассказала, как сообщила Владу Топалову о беременности

Украинская телеведущая Регина Тодоренко и ее возлюбленный, российский певец Влад Топалов снялись в первой совместной фотосессии для журнала Hello! и в интервью с изданием откровенно рассказали о знакомстве, помолвке и беременности.
Экс-ведущая шоу Орел и решка, которая на протяжении длительного времени отрицала слухи о своей беременности и не комментировала личную жизнь, в беседе с журналом рассказала, как сообщила жениху о том, что ждет ребенка:
«Когда я узнала, что беременна, была безумно счастлива и решила сделать ему сюрприз: положила тест в коробку с банкой икры, якобы рыба наметала икру. По всей комнате расставила видеокамеры, чтобы снимать его реакцию, накрыла на стол и стала ждать. День у Влада не задался, он был простужен и вернулся домой в плохом настроении. И вот мы сидим за столом и я прошу помочь мне с банкой икры. Он открывает коробку, спокойно откладывает тест в сторону и берется за банку. Я смотрю на него и говорю: Тебе что, каждый день приносят положительный тест на беременность? А он решил, что это ложка! Потом, когда сообразил, начал переспрашивать: Серьезно? Ты не шутишь?», - рассказала Тодоренко.
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В свою очередь, Топалов поделился комичной ситуацией знакомства с мамой Тодоренко, которая живет в Одессе.
«Это случилось в день премьеры нашей постановки. После спектакля я пошел встречать маму, и тут стоящая у охраны женщина говорит: А можете меня к Регине провести? Я хотел ответить: А кто ж знает, можно вам или нет? - но, слава богу, промолчал. Проходим в гримерку, я провожу маму и кидаю Регине на ходу: Там какая-то рыжая хочет тебя видеть. И тут она таким напряженным голосом говорит: Это моя мама! Стою, краснею и чувствую, как мама Регины дышит мне в спину. Ужасно неудобная ситуация, учитывая тот факт, что я уже был сильно влюблен», - сообщил певец.
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