Ольга Куриленко показала фигуру в купальнике

Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко, сыгравшая девушку Бонда в фильме 2008 года Квант милосердия, показала стройную фигуру в купальнике.
39-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, на котором позирует, лежа на белоснежной пляжной кровати-шезлонге в откровенном монокини, демонстрируя сексуальные формы
«Так выглядит моя улыбка, когда я понимаю, что наступила суббота», - подписала кадр звезда.
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В комментариях фолловеры восхитились красотой украинки.
«Великолепна, как всегда», «Сексуальная, очень горячая», «Оля, ты лучшая», «Вот это фигура!», - пишут в интернете.
Кроме того, Куриленко показала свое детское фото из семейного альбома, на котором изображена, играя на пианино. По мнению фанов, на снимке Куриленко 11 или 12 лет.
«Мне кажется, здесь ей лет 12. И уже играет на пианино, круто!», «Похоже, что лет 11», - предположили пользователи Instagram.
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