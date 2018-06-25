Old Hollywood! Джессика Честейн примерила культовые образы кинозвезд 50-х годов в фотосессии "гения женской съемки" Эллен фон Унверт

Известная американская актриса Джессика Честейн стала главной героиней свежего номера парижского издания Journal Egoïste.

41-летняя кинозвезда, известная по фильмам Интерстеллар и Марсианин, стала главной героиней новой фотоистории Эллен фон Унверт – фотографа, которую называют гением женской съемки. Честейн позировала в гламурных образах в стиле культовых кинозвезд 50-х годов, примерив ретро-платья и шляпки с вуалью.

Помимо фотосессии, в свежем номере Journal Egoïste появилось интервью, в котором Честейн откровенно побеседовала с французским журналистом на разные темы, обсудив социальные проблемы, политику, а также прокомментировав арест кинопродюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в сексуальных домогательствах.

«Он был арестован в 7:30 утра, но уже в 10:30 был освобожден. Почему богатые люди не могут немного посидеть в тюрьме? Я хорошо помню историю о мальчике, которого обвинили в краже рюкзака и сразу же посадили в тюрьму. А потом он покончил с собой», - говорит актриса, рассказывая об истории 16-летнего темнокожего подростка Калифа Браудера.

Напомним, его ошибочно обвинили в краже и отправили ждать суда в одну из самых строгих тюрем США – Райкерс. Спустя пять лет, на протяжении которых он ждал, пока ему огласят приговор, Браудер повесился на проводе от кондиционера.

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