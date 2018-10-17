Официально невеста. Леди Гага подтвердила, что обручена

Слухи о том, что Леди Гага и Кристиан Карино обручились ходили еще с ноября прошлого года

На ежегодной церемонии Elle Women, которая на днях состоялась в Голливуде, в своей благодарственной речи Леди Гага подтвердила, что обручена со своим парнем Кристианом Карино.

Как сообщает Elle, это были всего лишь три слова в самом-самом конце благодарственной речи на церемонии ELLE Women в Голливуде, но эти слова подтвердили давно ходившие слухи о том, что она обручена с агентом по поиску талантов Кристианом Карино.

Завершая речь, она поблагодарила всех присутствующих на событии и своего «жениха Кристиана».

«Спасибо, Нина Гарсия, - начала она, - Спасибо, Стивен Ган, я была изгоем, но ты верил в меня. Если бы не ты, меня бы здесь не было. Спасибо, ELLE! Спасибо всем, кого я люблю. Бобби, ты слышишь? Я люблю тебя. Я люблю всех за столиком номер 5! Спасибо моему жениху Кристиану. Спасибо всем моим близким, которые заботятся обо мне каждый день. Райан Мерфи, спасибо, что доверил мне мою первую главную роль. Ты же знаешь, что мой Золотой Глобус на самом деле принадлежит тебе! Спасибо всем, присутствующим здесь, всем, кто отдал за меня свой голов».

Леди Гага произнесла очень трогательную и одновремено острую речь на церемонии ELLE Women. Она коснулась темы сексуальных домогательств и душевных болезни, и предложила женщинам встать в защиту друг друга, и призвать мир к доброте.

Напоминаем, Гага и Карино подтвердили свои отношения в феврале 2017 года. Первые слухи о том, что пара обручилась появились еще в ноябре прошлого года, когда об этом сообщило издание Us Weekly. Но слова на ELLE Wome стали первым публичным признанием Леди Гага о том, что пара собирается пожениться.

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