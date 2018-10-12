Одолжила у подруги. Приянка Чопра скопировала образ Меган Маркл

Приянка Чопра дружит с Меган около трех лет

Даже несмотря на то, что герцогиню Сассекскую Меган Маркл и ее лучшую подругу, индийскую актрису Приянку Чопру разделяют тысячи километров, девушки даже на расстоянии вдохновляют друг друга.

Так на днях Чопру заметили выходящей из отеля в Нью-Йорке в красной юбке-карандаш из гладкой кожи и шелковой блузе в тон от Akris. Лучшая подруга Меган дополнила свой образ крошечной сумкой Stalvey.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Priyanka Chopra News (@priyanka_chopra_news) 9 Окт 2018 в 10:17 PDT

Интересно, что в аналогичном монохромном образе герцогиня Сассекская появилась в инженерно-технологическом парке Университета Чичестера. Для такого мероприятия Меган немного отошла от строгого королевского дресс-кода и выбрала зеленую кожаную юбку, блузу в тон и туфли нюдового цвета.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Meghan Markle (@meghanmarkle_hd) 3 Окт 2018 в 6:07 PDT

Напомним, ранее Приянка Чопра и ее парень, американский певец Ник Джонас воссоздали официальный портрет принца Гарри и Меган Маркл. Как и лучшую подругу, Приянку с будущим мужем снимал фотограф Алекси Любомирски.

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